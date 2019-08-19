О компании

Фреш Авто формирует цивилизованный автомобильный рынок с 2006 года. За все это время нам удалось создать лучшие стандарты сервиса на вторичном рынке: определение реального пробега, качественная техническая диагностика и проверка на юр. чистоту, профессиональная предпродажная подготовка, предоставление гарантии и т. д.

О сервисе Fresh Auto

Наша компания строит честный бизнес. Мы стоим на пороге цифровой эволюции, когда совершенствуются онлайн-продажи. Клиенты получают качественные продукты, а мы и дилеры развиваем бизнес, максимально сближая онлайн и офлайн форматы.

За 16 лет мы создали несколько уникальных проектов, среди которых:

аукцион — участие в нем могут принять все дилеры, заинтересованные в покупке технически исправных и юридически чистых авто;

автоподбор — находим машины по всем регионам РФ и доставляем покупателю прямо домой;

интерактивные продажи — возможность для клиентов купить автомобиль, не выходя из дома;

гоночная команда и т.д

История компании

Основал компанию Fresh Auto — Денис Мигаль. Изначально с прицелом на вторичный рынок. 16-летний опыт показал, что мы не ошиблись в выборе. Сегодня автомобили с пробегом также пользуются большим спросом, а рынку б/у не свойственен дефицит.

Наша команда пережила 4 экономических кризиса — особенно тяжело было в 2008 и 2014 годах, но все же заняла место лидера среди дилеров машин с пробегом. Год пандемии не стал для нас катастрофой, как и для многих дилеров, перешедших в онлайн. Благодаря своевременной трансформации бизнеса, поддержке партнеров и инвесторов, сегодня мы прочно стоим на ногах и готовы предложить своим клиентам лучшие условия по рынку.

Основные направления

Что именно предлагает Фреш Авто сегодня:

профессиональная техническая диагностика — все наши машины проверяются специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров:

доскональная юридическая проверка документов и выявление судебных и иных взысканий — прогон авто по открытым и закрытым базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», ГИБДД, ФССП.

сервисный контракт — клиенты оформившие контракт на 3 ТО, получают 20% скидки на ремонт и новые запчасти.

Среди основных видов деятельности Fresh Auto: автоподбор, обмен по трейд-ин, продажа машин в кредит, аукцион, удаленная комиссия, продажа онлайн с доставкой и т. д.

Преимущества сервиса

В компании Фреш Авто клиенты и партнеры получают несколько преимуществ разом:

постоянная и оперативная обратная связь;

все виды работ, включая услуги мобильного сервиса (перегон, эвакуация);

склад автомобилей из более 3500 моделей и комплектаций;

возврат, обмен — клиенты могут вернуть или обменять автомобиль в течение 5 дней с момента получения;

доставка — привезем автомобиль к вашему дому или в ближайший пункт выдачи;

онлайн-сделка — перечисляете деньги через электронный кошелек и становитесь обладателем машины со всеми необходимыми документами и гарантией;

КАСКО и ОСАГО — можете застраховать автомобиль в процессе сделки;

услуги предпродажной подготовки — химчистка, полировка, ремонт, покраска.

Города/регионы обслуживания

Fresh Auto располагает автосалонами и сервисными центрами во многих городах и регионах РФ: Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, МинВоды, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень.