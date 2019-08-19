О компании
Фреш Авто формирует цивилизованный автомобильный рынок с 2006 года. За все это время нам удалось создать лучшие стандарты сервиса на вторичном рынке: определение реального пробега, качественная техническая диагностика и проверка на юр. чистоту, профессиональная предпродажная подготовка, предоставление гарантии и т. д.
О сервисе Fresh Auto
Наша компания строит честный бизнес. Мы стоим на пороге цифровой эволюции, когда совершенствуются онлайн-продажи. Клиенты получают качественные продукты, а мы и дилеры развиваем бизнес, максимально сближая онлайн и офлайн форматы.
За 16 лет мы создали несколько уникальных проектов, среди которых:
- аукцион — участие в нем могут принять все дилеры, заинтересованные в покупке технически исправных и юридически чистых авто;
- автоподбор — находим машины по всем регионам РФ и доставляем покупателю прямо домой;
- интерактивные продажи — возможность для клиентов купить автомобиль, не выходя из дома;
- гоночная команда и т.д
История компании
Основал компанию Fresh Auto — Денис Мигаль. Изначально с прицелом на вторичный рынок. 16-летний опыт показал, что мы не ошиблись в выборе. Сегодня автомобили с пробегом также пользуются большим спросом, а рынку б/у не свойственен дефицит.
Наша команда пережила 4 экономических кризиса — особенно тяжело было в 2008 и 2014 годах, но все же заняла место лидера среди дилеров машин с пробегом. Год пандемии не стал для нас катастрофой, как и для многих дилеров, перешедших в онлайн. Благодаря своевременной трансформации бизнеса, поддержке партнеров и инвесторов, сегодня мы прочно стоим на ногах и готовы предложить своим клиентам лучшие условия по рынку.
Основные направления
Что именно предлагает Фреш Авто сегодня:
- профессиональная техническая диагностика — все наши машины проверяются специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров:
- доскональная юридическая проверка документов и выявление судебных и иных взысканий — прогон авто по открытым и закрытым базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», ГИБДД, ФССП.
- сервисный контракт — клиенты оформившие контракт на 3 ТО, получают 20% скидки на ремонт и новые запчасти.
Среди основных видов деятельности Fresh Auto: автоподбор, обмен по трейд-ин, продажа машин в кредит, аукцион, удаленная комиссия, продажа онлайн с доставкой и т. д.
Преимущества сервиса
В компании Фреш Авто клиенты и партнеры получают несколько преимуществ разом:
- постоянная и оперативная обратная связь;
- все виды работ, включая услуги мобильного сервиса (перегон, эвакуация);
- склад автомобилей из более 3500 моделей и комплектаций;
- возврат, обмен — клиенты могут вернуть или обменять автомобиль в течение 5 дней с момента получения;
- доставка — привезем автомобиль к вашему дому или в ближайший пункт выдачи;
- онлайн-сделка — перечисляете деньги через электронный кошелек и становитесь обладателем машины со всеми необходимыми документами и гарантией;
- КАСКО и ОСАГО — можете застраховать автомобиль в процессе сделки;
- услуги предпродажной подготовки — химчистка, полировка, ремонт, покраска.
Города/регионы обслуживания
Fresh Auto располагает автосалонами и сервисными центрами во многих городах и регионах РФ: Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, МинВоды, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень.