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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru

Компания

Формируем цивилизованный рынок автомобилей, чтобы жизнь людей стала легче.
Денис Мигаль

Денис Мигаль

Основатель компании

17 лет мы создаем прозрачную экосистему авторитейла на российском рынке, опираясь на интересы клиентов, партнёров и инвесторов.

Официальный дилер

Sollers чери хавал EXEED УАЗ Москвич changanvlg

Наши клиенты

Гоночная команда

Название гоночной команды

Fresh Auto Drift

Гоночный проект в одном из самых популярных и быстрорастущих видов автоспорта. C 2017 года команда выступает в одном из сильнейших в мире чемпионатов по дрифту RDS GP.

Fresh Академия

Школа Бизнеса
автомобилей с пробегом

3-х дневный курс для собственников
бизнеса и управленцев

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Курс по оценке
автомобилей с пробегом

2-х дневный курс для руководителей и менеджеров подразделения trade-in

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Школа руководителей
Finance & Insurance

для руководителей КСО и директоров автосалонов

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О компании

Фреш Авто формирует цивилизованный автомобильный рынок с 2006 года. За все это время нам удалось создать лучшие стандарты сервиса на вторичном рынке: определение реального пробега, качественная техническая диагностика и проверка на юр. чистоту, профессиональная предпродажная подготовка, предоставление гарантии и т. д.

О сервисе Fresh Auto

Наша компания строит честный бизнес. Мы стоим на пороге цифровой эволюции, когда совершенствуются онлайн-продажи. Клиенты получают качественные продукты, а мы и дилеры развиваем бизнес, максимально сближая онлайн и офлайн форматы.

За 16 лет мы создали несколько уникальных проектов, среди которых:

  • аукцион — участие в нем могут принять все дилеры, заинтересованные в покупке технически исправных и юридически чистых авто;
  • автоподбор — находим машины по всем регионам РФ и доставляем покупателю прямо домой;
  • интерактивные продажи — возможность для клиентов купить автомобиль, не выходя из дома;
  • гоночная команда и т.д

История компании

Основал компанию Fresh Auto — Денис Мигаль. Изначально с прицелом на вторичный рынок. 16-летний опыт показал, что мы не ошиблись в выборе. Сегодня автомобили с пробегом также пользуются большим спросом, а рынку б/у не свойственен дефицит.

Наша команда пережила 4 экономических кризиса — особенно тяжело было в 2008 и 2014 годах, но все же заняла место лидера среди дилеров машин с пробегом. Год пандемии не стал для нас катастрофой, как и для многих дилеров, перешедших в онлайн. Благодаря своевременной трансформации бизнеса, поддержке партнеров и инвесторов, сегодня мы прочно стоим на ногах и готовы предложить своим клиентам лучшие условия по рынку.

Основные направления

Что именно предлагает Фреш Авто сегодня:

  • профессиональная техническая диагностика — все наши машины проверяются специализированным дилерским оборудованием, затрагивающим от 127 до 250 параметров:
  • доскональная юридическая проверка документов и выявление судебных и иных взысканий — прогон авто по открытым и закрытым базам «Автотека», «Автокод», «Проавто», «Авинфо», ГИБДД, ФССП.
  • сервисный контракт — клиенты оформившие контракт на 3 ТО, получают 20% скидки на ремонт и новые запчасти.

Среди основных видов деятельности Fresh Auto: автоподбор, обмен по трейд-ин, продажа машин в кредит, аукцион, удаленная комиссия, продажа онлайн с доставкой и т. д.

Преимущества сервиса

В компании Фреш Авто клиенты и партнеры получают несколько преимуществ разом:

  • постоянная и оперативная обратная связь;
  • все виды работ, включая услуги мобильного сервиса (перегон, эвакуация);
  • склад автомобилей из более 3500 моделей и комплектаций;
  • возврат, обмен — клиенты могут вернуть или обменять автомобиль в течение 5 дней с момента получения;
  • доставка — привезем автомобиль к вашему дому или в ближайший пункт выдачи;
  • онлайн-сделка — перечисляете деньги через электронный кошелек и становитесь обладателем машины со всеми необходимыми документами и гарантией;
  • КАСКО и ОСАГО — можете застраховать автомобиль в процессе сделки;
  • услуги предпродажной подготовки — химчистка, полировка, ремонт, покраска.

Города/регионы обслуживания

Fresh Auto располагает автосалонами и сервисными центрами во многих городах и регионах РФ: Москва, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, МинВоды, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тюмень.

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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