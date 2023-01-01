Acura ILX

Добрый день!

Мы рады предложить вам автомобиль Acura ILX 2019 года выпуска. Он оснащен электронным ПТС, что является несомненным преимуществом для будущего владельца.

Acura ILX - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и высокий уровень безопасности. Данный автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые позволяют делать поездки еще более приятными и удобными.

Вы будете наслаждаться двухзонным климат-контролем, который обеспечит оптимальный микроклимат в салоне в любую погоду. Контроль мертвых зон позволит вам быть в курсе происходящего за пределами вашего автомобиля. Камера заднего вида поможет легко парковаться даже в условиях ограниченной видимости.

Круиз-контроль обеспечит равномерную скорость и экономичность топлива во время дальних поездок. А датчик света и дождя автоматически включит фары и стеклоочистители при изменении световых условий на дороге.

Светодиодная оптика обеспечивает яркое и четкое освещение, а система бесключевого доступа в салон позволит быстро и легко заблокировать и разблокировать двери вашего автомобиля. Легкосплавные диски R17 добавят шик и эксклюзивность вашему автомобилю.

Наша компания с гордостью представляет Acura ILX 2019 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать именно тот автомобиль, который подойдет вам по всем параметрам.

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