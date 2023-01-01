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Acura ILX
2019
2 089 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Acura ILX 2019

2 089 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX
Acura ILX

Характеристики

  • Марка Acura
  • Модель ILX
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 2.4 AMT (201 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 89996 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 006208
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2354 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 201 л.с.
  • Воблер 294

Комплектация

  • TV
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Acura ILX

Добрый день!

Мы рады предложить вам автомобиль Acura ILX 2019 года выпуска. Он оснащен электронным ПТС, что является несомненным преимуществом для будущего владельца.

Acura ILX - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и высокий уровень безопасности. Данный автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые позволяют делать поездки еще более приятными и удобными.

Вы будете наслаждаться двухзонным климат-контролем, который обеспечит оптимальный микроклимат в салоне в любую погоду. Контроль мертвых зон позволит вам быть в курсе происходящего за пределами вашего автомобиля. Камера заднего вида поможет легко парковаться даже в условиях ограниченной видимости.

Круиз-контроль обеспечит равномерную скорость и экономичность топлива во время дальних поездок. А датчик света и дождя автоматически включит фары и стеклоочистители при изменении световых условий на дороге.

Светодиодная оптика обеспечивает яркое и четкое освещение, а система бесключевого доступа в салон позволит быстро и легко заблокировать и разблокировать двери вашего автомобиля. Легкосплавные диски R17 добавят шик и эксклюзивность вашему автомобилю.

Наша компания с гордостью представляет Acura ILX 2019 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать именно тот автомобиль, который подойдет вам по всем параметрам.

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Fresh Воронеж Север
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