Audi A3
Преимущества:
- 1 собственник, оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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