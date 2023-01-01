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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi A3
2019
2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Audi A3 2019

2 199 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3
Audi A3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A3
  • Поколение III (8V) Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 112321 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 022212
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1400 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 288

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A3

Преимущества:
- 1 собственник, оригинал ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

id022212

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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