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Audi A4
2014
1 559 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi A4 2014

1 559 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A4
  • Поколение IV (B8) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (225 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 186104 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 129597
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 225 л.с.
  • Воблер 314

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A4

Добрый день уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Audi A4 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Мы можем с уверенностью заявить, что данный автомобиль находится в превосходном состоянии благодаря нашим специалистам, которые тщательно проверят каждый элемент перед его продажей.

Особенностью этого автомобиля является его эксклюзивный двухцветный кожаный салон, который гармонично сочетается с черным потолком. Кроме того, для вашего комфорта автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем и сидениями с электроприводом.

Если вы ищете автомобиль, который не только будет доставлять удовольствие от вождения, но и привлекать внимание окружающих, то Audi A4 - идеальный выбор.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id129597

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