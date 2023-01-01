Audi A4

Добрый день уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Audi A4 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Мы можем с уверенностью заявить, что данный автомобиль находится в превосходном состоянии благодаря нашим специалистам, которые тщательно проверят каждый элемент перед его продажей.

Особенностью этого автомобиля является его эксклюзивный двухцветный кожаный салон, который гармонично сочетается с черным потолком. Кроме того, для вашего комфорта автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем и сидениями с электроприводом.

Если вы ищете автомобиль, который не только будет доставлять удовольствие от вождения, но и привлекать внимание окружающих, то Audi A4 - идеальный выбор.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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