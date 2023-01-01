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Audi A4
2018
1 879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A4 2018

1 879 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A4
  • Поколение V (B9)
  • Модификация 2.0d AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Advance
  • Год 2018
  • Пробег 201867 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 220408
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 183

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A4

Дорогие клиенты!

Мы рады представить вам эксклюзивное предложение на продажу автомобиля Audi A4. Этот великолепный автомобиль готов стать вашим верным спутником в дороге, подарив незабываемые моменты комфорта и удовольствия.

Audi A4, модификация 2.0d AMT с мощностью 150 лошадиных сил, предлагает вам элегантное сочетание динамичности и экономичности. Пробег этого автомобиля составляет 201867 километров. Он был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем.

Этот Audi A4 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечит вам удобство, а электропривод багажной двери сделает погрузку и разгрузку груза максимально простыми и быстрыми.

Все необходимые ситуации на дороге будут под контролем благодаря датчикам дождя и света, которые автоматически реагируют на изменяющиеся условия окружающей среды. Климат-контроль позволяет создать идеальную атмосферу в салоне, а круиз-контроль обеспечит удобство при длительных поездках.

Не беспокойтесь о парковке! Задние датчики парковки помогут вам безопасно и точно маневрировать, избегая повреждений. А полный электропакет предлагает вам широкий спектр функций для управления различными системами автомобиля.

Для вашего комфорта в холодные зимние дни предусмотрен обогрев передних сидений, чтобы вы могли наслаждаться поездкой даже в самую ненастную погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и организуют тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного Audi A4!

id220408

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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