Audi A4

Дорогие клиенты!

Мы рады представить вам эксклюзивное предложение на продажу автомобиля Audi A4. Этот великолепный автомобиль готов стать вашим верным спутником в дороге, подарив незабываемые моменты комфорта и удовольствия.

Audi A4, модификация 2.0d AMT с мощностью 150 лошадиных сил, предлагает вам элегантное сочетание динамичности и экономичности. Пробег этого автомобиля составляет 201867 километров. Он был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем.

Этот Audi A4 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечит вам удобство, а электропривод багажной двери сделает погрузку и разгрузку груза максимально простыми и быстрыми.

Все необходимые ситуации на дороге будут под контролем благодаря датчикам дождя и света, которые автоматически реагируют на изменяющиеся условия окружающей среды. Климат-контроль позволяет создать идеальную атмосферу в салоне, а круиз-контроль обеспечит удобство при длительных поездках.

Не беспокойтесь о парковке! Задние датчики парковки помогут вам безопасно и точно маневрировать, избегая повреждений. А полный электропакет предлагает вам широкий спектр функций для управления различными системами автомобиля.

Для вашего комфорта в холодные зимние дни предусмотрен обогрев передних сидений, чтобы вы могли наслаждаться поездкой даже в самую ненастную погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и организуют тест-драйв для вас.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного Audi A4!

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