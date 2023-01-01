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Audi A4
2003
979 000 ₽
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Audi A4 2003

979 000 ₽
Возможна доставка
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Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A4
  • Поколение II (B6)
  • Модификация 2.0 CVT (130 л.с.)
  • Год 2003
  • Пробег 135506 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 1
  • VIN 100051
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A4

Преимущества:

- ПТС оригинал
- 1 владелец
- Камера заднего вида
- Электропривод передних сидений
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал

100051

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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