Audi A5
Преимущества:
- 1 собственник
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 19R
- Датчик дождя
- Датчик света
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъёмники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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