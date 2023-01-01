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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi A5
2015
3 349 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Audi A5 2015

3 349 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A5
  • Поколение I (8T) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (225 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 11442 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • VIN 046906
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 225 л.с.
  • Воблер 70

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Audi A5

Преимущества:

- 1 собственник
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 19R
- Датчик дождя
- Датчик света
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъёмники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id046906

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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