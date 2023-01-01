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Audi A5
2018
3 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A5 2018

3 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5
Audi A5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A5
  • Поколение II (F5)
  • Модификация 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация Design 40 TDI quattro S tronic
  • Год 2018
  • Пробег 106885 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Синий
  • Воблер 41
  • VIN 132399
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1968 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A5

Преимущества:

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Матричная оптика
- Контурная многоцветная подсветка салона
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев передних сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Система Hands-free
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
- Электроскладывание зеркал

132399

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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