Audi A5
Преимущества:
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Матричная оптика
- Контурная многоцветная подсветка салона
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев передних сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Система Hands-free
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
- Электроскладывание зеркал
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