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Audi A6
2022
6 600 000 ₽
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Audi A6 2022

6 600 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6
  • Поколение V (C8)
  • Модификация 40 TFSI 2.0 AMT (190 л.с.)
  • Комплектация 40 TFSI S tronic
  • Год 2022
  • Пробег 35 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 609333
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 226

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6

Уважаемые клиенты! Если вы ищете качественный Audi A6, тогда мы рады предложить вам наше авто. На данный момент оно находится в наличии у нас на автосалоне, и полностью готово к продаже. Автомобиль, который мы предлагаем вам, изначально был пригнан из Китая. У него есть электронный ПТС, и только один владелец. Это авто полностью в родном окрасе, и любые наши клиенты получат полный комплект ключей.

Этот Audi A6 - отличное и качественное авто, которое не оставит равнодушным никого! Дополнительно, в машине уже установлены парктроники, раздельный климат-контроль, круиз - контроль, камера заднего вида, датчик света и дождя, а также навигация. Передние сиденья оборудованы электроприводом, что обеспечивает максимально удобную посадку водителя и пассажиров автомобиля.

Так что, если вы заинтересованы в приобретении этого шикарного авто, мы уже ждем вас на нашем автосалоне! А помните - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id609333

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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