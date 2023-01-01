Audi A6

Уважаемые клиенты! Если вы ищете качественный Audi A6, тогда мы рады предложить вам наше авто. На данный момент оно находится в наличии у нас на автосалоне, и полностью готово к продаже. Автомобиль, который мы предлагаем вам, изначально был пригнан из Китая. У него есть электронный ПТС, и только один владелец. Это авто полностью в родном окрасе, и любые наши клиенты получат полный комплект ключей.

Этот Audi A6 - отличное и качественное авто, которое не оставит равнодушным никого! Дополнительно, в машине уже установлены парктроники, раздельный климат-контроль, круиз - контроль, камера заднего вида, датчик света и дождя, а также навигация. Передние сиденья оборудованы электроприводом, что обеспечивает максимально удобную посадку водителя и пассажиров автомобиля.

Так что, если вы заинтересованы в приобретении этого шикарного авто, мы уже ждем вас на нашем автосалоне! А помните - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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