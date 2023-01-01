Audi A6

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Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам один из лучших автомобилей премиум класса - Audi A6, 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что говорит о его качестве и надежности. А дополнительные опции, такие как аудиосистема BOSE, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, навигация, камера заднего вида и диодная головная оптика.

Кроме того, Audi A6 2012 года выпуска оснащена 4-зонным климат-контролем, обогревом руля, электроприводом водительского сиденья с памятью положений, электроприводом багажной двери, датчиками дождя и света, а также передними и задними датчиками парковки. Все эти функции позволяют делать поездки еще более комфортными и удобными.

Кроме того, автомобиль имеет полныйлектропакет и доводчики дверей, что является дополнительными преимуществами этого автомобля.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте свою жизнь ярче и комфортнее с Audi A6 2012 года выпуска!

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