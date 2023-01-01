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Audi A6
2012
2 050 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Audi A6 2012

2 050 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6
  • Поколение IV (C7)
  • Модификация 2.0 CVT (180 л.с.)
  • Комплектация A6 R4
  • Год 2012
  • Пробег 197518 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 110284
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам один из лучших автомобилей премиум класса - Audi A6, 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что говорит о его качестве и надежности. А дополнительные опции, такие как аудиосистема BOSE, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, навигация, камера заднего вида и диодная головная оптика.

Кроме того, Audi A6 2012 года выпуска оснащена 4-зонным климат-контролем, обогревом руля, электроприводом водительского сиденья с памятью положений, электроприводом багажной двери, датчиками дождя и света, а также передними и задними датчиками парковки. Все эти функции позволяют делать поездки еще более комфортными и удобными.

Кроме того, автомобиль имеет полныйлектропакет и доводчики дверей, что является дополнительными преимуществами этого автомобля.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте свою жизнь ярче и комфортнее с Audi A6 2012 года выпуска!

id110284

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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