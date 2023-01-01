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Audi A6
2017
2 269 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A6 2017

2 269 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6
  • Поколение IV (C7) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 134140 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 013317
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Мы предлагаем вам купить автомобиль Audi A6 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Вы можете быть уверены, что приобретаете подлинный автомобиль с оригинальным ПТС.

Audi A6 2017 - это элегантный и стильный автомобиль, который сочетает в себе роскошь и комфорт. Он обладает прекрасной управляемостью и мощным двигателем, что делает каждую поездку неповторимой и захватывающей. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит надежность, безопасность и комфорт.

Дополнительные опции, доступные в Audi A6 2017, созданы для вашего удобства и комфорта. Климат-контроль позволяет точно настроить температуру в салоне в соответствии с вашими предпочтениями. Независимо от погоды на улице, вы всегда будете наслаждаться комфортной атмосферой внутри автомобиля.

Датчик дождя и света автоматически регулирует яркость фар и скорость стеклоочистителей, основываясь на условиях окружающей среды. Это позволяет вам сфокусироваться на дороге, не беспокоясь о регулировке света и скорости стеклоочистителей.

Круиз-контроль является незаменимой опцией для комфортного путешествия на дальние расстояния. Он позволяет поддерживать постоянную скорость на автомобиле без необходимости постоянно удерживать педаль акселератора. Вы можете наслаждаться путешествием, сохраняя при этом комфорт и безопасность.

Подогрев руля и обогрев сидений создают атмосферу комфорта и уюта. В холодные зимние месяцы вы сможете наслаждаться теплым рулем и сиденьями, что добавит вам комфорт и удовольствие от поездки.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости - это важные функции, которые обеспечивают вашу безопасность на дороге. Они предотвращают блокировку тормозов, пробуксовку колес и помогают вам поддерживать устойчивость автомобиля даже в экстренных ситуациях.

Камера заднего вида позволяет видеть все, что происходит за вашим автомобилем при движении задним ходом. Это помогает легко и безопасно маневрировать при парковке и обеспечивает вам полный контроль над окружающей обстановкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. У нас вы можете получить всю необходимую информацию о состоянии автомобиля Audi A6 2017 года выпуска.

id013317

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