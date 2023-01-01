Audi A6

Преимущества:



- Оригинальный ПТС

- 1 Владелец

- AUDI A6 (C7) линия Business Line

- Цвет серый Tornado Grey

- Увеличенный топливный бак 75л

- Электроприводы сидений

- Память сидений

- Пакет дополнительного

освещения

- Круиз-контроль

- Автодоводчики дверей

- Бесключевой доступ в салон и

кнопка запуска двигателя

- Обогревы передних и задних

кресел

- 4-х зонный климат-контроль

- Обивка сидений кожа Milano

- Декоративные вставки Ясень

темный

- Мультируль с отделкой кожей и

обогревом

- Легкосплавные диски R18

- Светодиодные фары с дневными

ходовыми огнями

- Задние фонари светодиодные

- Мультимедиа

- Парковочные ассистенты

спереди и сзади

- Датчики дождя и света

- Круиз - контроль

- Полный электропакет

- Фотохромное салонное зеркало

(автозатемнение)

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