Audi A6
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 1 Владелец
- AUDI A6 (C7) линия Business Line
- Цвет серый Tornado Grey
- Увеличенный топливный бак 75л
- Электроприводы сидений
- Память сидений
- Пакет дополнительного
освещения
- Круиз-контроль
- Автодоводчики дверей
- Бесключевой доступ в салон и
кнопка запуска двигателя
- Обогревы передних и задних
кресел
- 4-х зонный климат-контроль
- Обивка сидений кожа Milano
- Декоративные вставки Ясень
темный
- Мультируль с отделкой кожей и
обогревом
- Легкосплавные диски R18
- Светодиодные фары с дневными
ходовыми огнями
- Задние фонари светодиодные
- Мультимедиа
- Парковочные ассистенты
спереди и сзади
- Датчики дождя и света
- Круиз - контроль
- Полный электропакет
- Фотохромное салонное зеркало
(автозатемнение)
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