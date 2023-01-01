Audi A6
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Пакет S-line
- Матричные фары
- Адаптивный круиз-контроль
- Панорамная крыша
- Камера 360°
- Доводчики дверей
- Дополнительные меры по защите пешеходов
- Drive select
- Ионизатор воздуха
- Вентиляция передних сидений
- Навигационная система High
- Мультимедиа с Apple CarPlay, Android Auto
- Расширенная система безопасности
- Автономный отопитель
- Ассистент движения на перекрестках
- Парковочный ассистент
- Электропривод передних сидений
- Обогрев передних и задних сидений
- Память сидений
- Сервопривод крышки багажника
- Четырехзонный климат-контроль
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Спортивные передние сидения
- Кожаный салон с тиснением
- Проекционный дисплей
- Система контроля давления в шинах
- Система Start/Stop
- Накладки порогов
- Ассистент дальнего света
- Навигационная система High
- Расширенная система безопасности Pre Crash Basic
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