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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi A6
2020
5 670 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi A6 2020

5 670 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6
  • Поколение V (C8)
  • Модификация 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 71449 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 053424
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 227

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Пакет S-line
- Матричные фары
- Адаптивный круиз-контроль
- Панорамная крыша
- Камера 360°
- Доводчики дверей
- Дополнительные меры по защите пешеходов
- Drive select
- Ионизатор воздуха
- Вентиляция передних сидений
- Навигационная система High
- Мультимедиа с Apple CarPlay, Android Auto
- Расширенная система безопасности
- Автономный отопитель
- Ассистент движения на перекрестках
- Парковочный ассистент
- Электропривод передних сидений
- Обогрев передних и задних сидений
- Память сидений
- Сервопривод крышки багажника
- Четырехзонный климат-контроль
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Спортивные передние сидения
- Кожаный салон с тиснением
- Проекционный дисплей
- Система контроля давления в шинах
- Система Start/Stop
- Накладки порогов
- Ассистент дальнего света
- Навигационная система High
- Расширенная система безопасности Pre Crash Basic

id053424

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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