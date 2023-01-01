Audi A6

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Пакет S-line

- Матричные фары

- Адаптивный круиз-контроль

- Панорамная крыша

- Камера 360°

- Доводчики дверей

- Дополнительные меры по защите пешеходов

- Drive select

- Ионизатор воздуха

- Вентиляция передних сидений

- Навигационная система High

- Мультимедиа с Apple CarPlay, Android Auto

- Расширенная система безопасности

- Автономный отопитель

- Ассистент движения на перекрестках

- Парковочный ассистент

- Электропривод передних сидений

- Обогрев передних и задних сидений

- Память сидений

- Сервопривод крышки багажника

- Четырехзонный климат-контроль

- Система доступа без ключа и запуск двигателя

- Спортивные передние сидения

- Кожаный салон с тиснением

- Проекционный дисплей

- Система контроля давления в шинах

- Система Start/Stop

- Накладки порогов

- Ассистент дальнего света

- Навигационная система High

- Расширенная система безопасности Pre Crash Basic

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