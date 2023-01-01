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Audi A6
2019
3 519 000 ₽
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Audi A6 2019

3 519 000 ₽
Возможна доставка
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Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6
Audi A6

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6
  • Поколение V (C8)
  • Модификация 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 132015 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 103000
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1968 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Полный электропакет
- Навигация
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника

103000

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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