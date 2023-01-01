Audi A6 allroad

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Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию уникальный автомобиль Audi A6 allroad 2019 года выпуска, который только что был ввезен из-за рубежа и уже ждет своего нового владельца. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и безупречное состояние, благодаря тому, что он был в употреблении всего несколько лет.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных покупателей. В нем есть все необходимое для комфортной и безопасной езды: память водительского сиденья, обогрев задних сидений, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, пневмоподвеска, контроль слепых зон, цифровая приборная панель, люк и электропривод багажной двери.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

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