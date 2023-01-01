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Audi A6 allroad
2019
5 049 000 ₽
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Audi A6 allroad 2019

5 049 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6 allroad
  • Поколение IV (C8)
  • Модификация 55 TDI 3.0d AT (349 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 73944 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 021280
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 349 л.с.
  • Воблер 299

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6 allroad

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию уникальный автомобиль Audi A6 allroad 2019 года выпуска, который только что был ввезен из-за рубежа и уже ждет своего нового владельца. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и безупречное состояние, благодаря тому, что он был в употреблении всего несколько лет.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных покупателей. В нем есть все необходимое для комфортной и безопасной езды: память водительского сиденья, обогрев задних сидений, 3-зонный климат-контроль, круиз-контроль, пневмоподвеска, контроль слепых зон, цифровая приборная панель, люк и электропривод багажной двери.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

id021280

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