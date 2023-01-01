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Audi A6 allroad
2017
3 230 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi A6 allroad 2017

3 230 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad
Audi A6 allroad

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A6 allroad
  • Поколение III (C7) Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AMT (218 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 117893 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN 099071
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 218 л.с.
  • Воблер 117

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A6 allroad

Хотите почувствовать себя настоящим гонщиком и получить невероятные ощущения от вождения? Тогда обратите внимание на универсал Audi A6 Allroad 2017 года выпуска! Этот автомобиль в черном цвете и с кожаным салоном оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Имеется круиз-контроль, система контроля слепых зон, пневмоподвеска, система курсовой устойчивости и другие передовые технологии, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Салон оснащен климат-контролем на 3 зоны, обогревом сидений и зеркал, а также системой доступа без ключа.

Но это еще не все! Audi A6 Allroad 2017 года выпуска оснащен светодиодными фарами, тонированными стеклами и легкосплавными дисками диаметром 19 дюймов, которые придают ему особый шик и стиль. Навигационная система и камера заднего вида облегчат парковку и помогут быстро найти нужное направление.

И все это доступно по привлекательной цене! Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля и наслаждаться комфортом и безопасностью во время каждой поездки! Audi A6 Allroad - это машина для настоящих ценителей!

id099071

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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