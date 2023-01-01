Audi A6 allroad

Хотите почувствовать себя настоящим гонщиком и получить невероятные ощущения от вождения? Тогда обратите внимание на универсал Audi A6 Allroad 2017 года выпуска! Этот автомобиль в черном цвете и с кожаным салоном оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Имеется круиз-контроль, система контроля слепых зон, пневмоподвеска, система курсовой устойчивости и другие передовые технологии, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Салон оснащен климат-контролем на 3 зоны, обогревом сидений и зеркал, а также системой доступа без ключа.

Но это еще не все! Audi A6 Allroad 2017 года выпуска оснащен светодиодными фарами, тонированными стеклами и легкосплавными дисками диаметром 19 дюймов, которые придают ему особый шик и стиль. Навигационная система и камера заднего вида облегчат парковку и помогут быстро найти нужное направление.

И все это доступно по привлекательной цене! Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля и наслаждаться комфортом и безопасностью во время каждой поездки! Audi A6 Allroad - это машина для настоящих ценителей!

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