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Audi A7
2014
2 699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A7 2014

2 699 000 ₽
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Доставка от 14 000 ₽
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Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A7
  • Поколение I (4G) Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AMT (333 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 160190 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 009373
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A7

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые клиенты!

Если вы рассматриваете возможность приобретения автомобиля Audi A7, то мы предлагаем вашему вниманию данный автомобиль 2014 года выпуска в модификации 3.0 AMT (333 л.с.) 4WD с пробегом 160190 км.

Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с 2 владельцами. Он оснащен множеством дополнительных опций, среди которых навигация, камера заднего вида, электропривод передних сидений с памятью водительского, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений.

Звоните нам и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Будем рады ответить на все ваши вопросы и предоставить всю необходимую информацию о машине.

id009373

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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