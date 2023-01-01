Audi A7

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые клиенты!

Если вы рассматриваете возможность приобретения автомобиля Audi A7, то мы предлагаем вашему вниманию данный автомобиль 2014 года выпуска в модификации 3.0 AMT (333 л.с.) 4WD с пробегом 160190 км.

Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с 2 владельцами. Он оснащен множеством дополнительных опций, среди которых навигация, камера заднего вида, электропривод передних сидений с памятью водительского, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений.

Звоните нам и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Будем рады ответить на все ваши вопросы и предоставить всю необходимую информацию о машине.

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