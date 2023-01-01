Audi A7

Уважаемые автолюбители,

Мы рады предложить вам возможность стать счастливым владельцем автомобиля Audi A7 2017 года выпуска. Этот роскошный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность. Лифтбек сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, делая каждую поездку неповторимой.

Audi A7 2017 оснащен мощным 2.0-литровым двигателем с 249 лошадиными силами и автоматической коробкой передач AMT. Полный привод (4WD) обеспечивает отличную управляемость и уверенность на дороге. Независимо от погодных условий, Audi A7 всегда будет доставлять вам удовольствие от вождения.

Этот автомобиль обладает широким спектром дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Климат-контроль с двумя зонами обеспечивает идеальную температуру в салоне для вас и ваших пассажиров. Тонированные стекла придают автомобилю уникальный вид и создают комфортную атмосферу. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость и добавляют стильности внешнему виду автомобиля. Легкосплавные диски диаметром 20 дюймов придают Audi A7 особый шарм и повышенную проходимость. Система иммобилайзера и сигнализации обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер предоставляет вам полную информацию о работе автомобиля. Датчики дождя и света автоматически регулируют соответствующие системы, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездок. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге. Навигационная система поможет вам легко найти нужное направление. Обогрев зеркал, руля и сидений делают поездки комфортными в холодные дни. Электроскладывание зеркал и система доступа без ключа делают использование автомобиля более удобным и безопасным.

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