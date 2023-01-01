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Audi A7
2017
3 570 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Audi A7 2017

3 570 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7
Audi A7

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A7
  • Поколение I (4G) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 101469 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 097303
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 109

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A7

Уважаемые автолюбители,

Мы рады предложить вам возможность стать счастливым владельцем автомобиля Audi A7 2017 года выпуска. Этот роскошный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность. Лифтбек сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, делая каждую поездку неповторимой.

Audi A7 2017 оснащен мощным 2.0-литровым двигателем с 249 лошадиными силами и автоматической коробкой передач AMT. Полный привод (4WD) обеспечивает отличную управляемость и уверенность на дороге. Независимо от погодных условий, Audi A7 всегда будет доставлять вам удовольствие от вождения.

Этот автомобиль обладает широким спектром дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Климат-контроль с двумя зонами обеспечивает идеальную температуру в салоне для вас и ваших пассажиров. Тонированные стекла придают автомобилю уникальный вид и создают комфортную атмосферу. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость и добавляют стильности внешнему виду автомобиля. Легкосплавные диски диаметром 20 дюймов придают Audi A7 особый шарм и повышенную проходимость. Система иммобилайзера и сигнализации обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер предоставляет вам полную информацию о работе автомобиля. Датчики дождя и света автоматически регулируют соответствующие системы, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездок. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге. Навигационная система поможет вам легко найти нужное направление. Обогрев зеркал, руля и сидений делают поездки комфортными в холодные дни. Электроскладывание зеркал и система доступа без ключа делают использование автомобиля более удобным и безопасным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты с радостью предоставят вам подробную информацию об Audi A7 2017 года и ответят на все ваши вопросы. Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля.

id097303

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