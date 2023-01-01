Audi A8
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Навигация
- Камеры заднего и переднего вида
- Электропривод всех сидений с памятью и массажем
- Электропривод рулевой колонки
- Люк
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Вентиляция всех сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
012195