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Audi A8
2011
1 970 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A8 2011

1 970 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A8
  • Поколение III (D4)
  • Модификация Long 4.2 AT (372 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 213526 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 012195
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4163 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 372 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A8

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема BOSE
- Навигация
- Камеры заднего и переднего вида
- Электропривод всех сидений с памятью и массажем
- Электропривод рулевой колонки
- Люк
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Вентиляция всех сидений
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

012195

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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