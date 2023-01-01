Audi A8

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.

Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема BOSE

- Навигация

- Камеры заднего и переднего вида

- Электропривод всех сидений с памятью и массажем

- Электропривод рулевой колонки

- Люк

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Вентиляция всех сидений

- Обогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

012195