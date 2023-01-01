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Audi A8
2012
2 399 000 ₽
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Audi A8 2012

2 399 000 ₽
Возможна доставка
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Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8
Audi A8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель A8
  • Поколение III (D4)
  • Модификация Long 3.0 AT (290 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 163877 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 152
  • VIN 026120
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2995 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 290 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi A8

Преимущества:
- Климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Тонированные стекла
- Темный кожаный салон
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система стабилизации (ESP)
- Штатный иммобилайзер
- Сигнализация
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель руля

026120

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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