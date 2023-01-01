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Audi Q3
2019
3 030 000 ₽
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Audi Q3 2019

3 030 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q3
  • Поколение II (F3)
  • Модификация 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 83488 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 057985
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 78

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q3

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем вашему вниманию Audi Q3, 2019 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен в Германии и имеет электронный ПТС. Кузов авто полностью в заводском окрасе, что гарантирует его оригинальность.

Но это еще не все! Этот автомобиль оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство на дороге. Камера заднего вида, электропривод багажной двери, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, Android Auto, CarPlay, программируемый предпусковой отопитель, парктроник передний - все это делает вождение этого автомобиля максимально приятным и комфортным.

Приобретая этот автомобиль, вы можете быть уверены в его безупречной истории и гарантии юридической чистоты сделки. Кроме того, мы предлагаем разнообразие форм оплаты автомобиля, наиболее привлекательные предложения по кредитованию и приобретению в лизинг.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать лучший автомобиль для вашей жизни и ответить на все ваши вопросы. Не упустите свой шанс приобрести этот уникальный автомобиль Audi Q3, 2019 года выпуска!

id057985

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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