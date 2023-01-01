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Audi Q3
2020
3 650 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Audi Q3 2020

3 650 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q3
  • Поколение II (F3)
  • Модификация 45 TFSI 2.0 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 23773 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 009196
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 116

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q3

Дорогие друзья!
Сегодня мы хотим представить вам роскошный автомобиль Audi Q3, 2020 года выпуска. Это настоящий шедевр инженерной мысли, который производит впечатление с первого взгляда.

Audi Q3 оснащен самыми передовыми технологиями и функциями, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Вы будете приятно удивлены двузонным климатом, светодиодными фарами, системой доступа без ключа, антиблокировочной системой (ABS) и парктроником.

Кроме этого, в Audi Q3 есть все необходимое для комфортного путешествия: навигационная система, люк, круиз-контроль, датчики дождя и света, система контроля слепых зон, камера заднего вида и многое другое.

Стоит отметить, что в Audi Q3, 2020 пространство для пассажиров и багажа оптимально использовано. Также автомобиль имеет электрорегулировку сидений водителя и пассажира, обогрев сидений и зеркал, электростеклоподъемники и другие полезные функции.

Если вы хотите купить автомобиль, который сочетает в себе роскошь, комфорт и безопасность, то Audi Q3, 2020 года производства - это выбор номер один для вас.

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id009196

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