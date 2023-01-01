Audi Q3

Рады представить вам автомобиль Audi Q3, 2019 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Кожаный салон создает ощущение полного комфорта, а панорамная крыша добавляет простора и света в интерьер.

Он также оснащен передовыми технологиями, которые делают вождение еще более удобным и безопасным. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам с легкостью начать свою поездку. А функция электропривода багажника облегчит загрузку и разгрузку ваших вещей.

Чтобы помочь вам парковаться без труда, в Audi Q3 установлена камера заднего вида и датчики парковки. Кроме того, 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам наслаждаться комфортной температурой в салоне независимо от погоды.

Когда вы отправляетесь в дальнюю поездку, круиз-контроль Audi Q3 поможет поддерживать стабильную скорость, а датчики дождя и света автоматически регулируют освещение и начинают работу стековых щеток при необходимости.

Этот автомобиль также предлагает электропривод водительского сидения, который позволяет легко настроить его в соответствии с вашими предпочтениями.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады проконсультировать вас и помочь вам сделать правильный выбор.

id087607