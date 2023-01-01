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Audi Q3
2019
3 699 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi Q3 2019

3 699 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q3
  • Поколение II (F3)
  • Модификация 45 TFSI 2.0 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 37745 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 087607
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 319

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q3

Рады представить вам автомобиль Audi Q3, 2019 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Кожаный салон создает ощущение полного комфорта, а панорамная крыша добавляет простора и света в интерьер.

Он также оснащен передовыми технологиями, которые делают вождение еще более удобным и безопасным. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют вам с легкостью начать свою поездку. А функция электропривода багажника облегчит загрузку и разгрузку ваших вещей.

Чтобы помочь вам парковаться без труда, в Audi Q3 установлена камера заднего вида и датчики парковки. Кроме того, 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам наслаждаться комфортной температурой в салоне независимо от погоды.

Когда вы отправляетесь в дальнюю поездку, круиз-контроль Audi Q3 поможет поддерживать стабильную скорость, а датчики дождя и света автоматически регулируют освещение и начинают работу стековых щеток при необходимости.

Этот автомобиль также предлагает электропривод водительского сидения, который позволяет легко настроить его в соответствии с вашими предпочтениями.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады проконсультировать вас и помочь вам сделать правильный выбор.

id087607

Fresh Ростов Вавилова
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