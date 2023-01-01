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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi Q3
2017
1 989 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi Q3 2017

1 989 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q3
  • Поколение I (8U) Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 34079 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 036235
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 383

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q3

Добро пожаловать в официальный маркетинговый текст компании! Мы рады представить Вашему вниманию превосходный автомобиль Audi Q3 2017 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, что гарантирует его подлинность и качество.

Audi Q3 2017 года обладает всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Система двухзонного климат-контроля позволит Вам и пассажирам наслаждаться идеальной температурой в салоне независимо от погоды за бортом. Обогрев сидений создаст уют и комфорт в холодные дни.

Этот внедорожник находится в очень хорошем состоянии и имеет ухоженный салон, что делает его особенно привлекательным. Несмотря на свои годы, автомобиль имеет минимальный пробег, что говорит о тщательном уходе и эксплуатации.

Audi Q3 2017 года - это не только автомобиль, но и символ стиля, элегантности и высокого качества. Он сочетает в себе динамичный дизайн, передовые технологии и превосходную производительность. Каждая поездка на Audi Q3 превратится в незабываемое приключение.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность приобрести Audi Q3 2017 года и испытать неповторимое удовольствие от вождения этого бескомпромиссного внедорожника!

id036235

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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