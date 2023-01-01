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Audi Q3
2016
2 299 000 ₽
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Audi Q3 2016

2 299 000 ₽
Возможна доставка
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3
Audi Q3

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q3
  • Поколение I (8U) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (200 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 98000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 079
  • VIN 007589
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q3

Преимущества:

- 1 владелец
- Электронный ПТС
- 2-зонный климат-контроль
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски,
- Датчики света и дождя
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Камера заднего вида
- Панорамная крыша

007589

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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