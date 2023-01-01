Audi Q5

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль Audi Q5, 2019 года выпуска, ввезен в РФ в 2023 году. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца.

Этот Audi Q5 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. Климат-контроль с двумя зонами позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Комбинированный салон добавит стильности и элегантности. Сидения водителя с электрическим приводом и функцией памяти обеспечат максимальный комфорт и удобство. Электрический привод сидения переднего пассажира добавит удобства для пассажиров. Электрический стояночный тормоз обеспечит безопасность при парковке. Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя сделают использование автомобиля еще более удобным. Подогрев передних и задних сидений обеспечит комфорт даже в холодные дни. Круиз-контроль позволит поддерживать заданную скорость на дороге. Электрический привод крышки багажника сделает использование багажного отделения еще более удобным. Датчик света автоматически регулирует работу освещения автомобиля. Регулировка зеркал обеспечит максимальный обзор и удобство при движении. Мультимедийная система и камера заднего вида помогут при парковке и обеспечат безопасность при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id031424