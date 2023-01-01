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Audi Q5
2019
3 990 000 ₽
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Audi Q5 2019

3 990 000 ₽
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Купить онлайн
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q5
  • Поколение II (FY)
  • Модификация 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 59548 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 031424
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q5

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль Audi Q5, 2019 года выпуска, ввезен в РФ в 2023 году. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца.

Этот Audi Q5 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. Климат-контроль с двумя зонами позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Комбинированный салон добавит стильности и элегантности. Сидения водителя с электрическим приводом и функцией памяти обеспечат максимальный комфорт и удобство. Электрический привод сидения переднего пассажира добавит удобства для пассажиров. Электрический стояночный тормоз обеспечит безопасность при парковке. Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя сделают использование автомобиля еще более удобным. Подогрев передних и задних сидений обеспечит комфорт даже в холодные дни. Круиз-контроль позволит поддерживать заданную скорость на дороге. Электрический привод крышки багажника сделает использование багажного отделения еще более удобным. Датчик света автоматически регулирует работу освещения автомобиля. Регулировка зеркал обеспечит максимальный обзор и удобство при движении. Мультимедийная система и камера заднего вида помогут при парковке и обеспечат безопасность при движении задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id031424

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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