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Audi Q5
2020
4 790 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi Q5 2020

4 790 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5
Audi Q5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q5
  • Поколение II (FY)
  • Модификация 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 51673 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 058008
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 363

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q5

Мы рады представить вам эксклюзивное предложение - Audi Q5, 2020 года выпуска. Этот роскошный автомобиль был импортирован непосредственно из Южной Кореи и только-только поступил в продажу на территории Российской Федерации в 2023 году.

Один из главных преимуществ этого автомобиля - его безупречное состояние. Audi Q5, 2020 года, не имел ни одного предыдущего владельца в нашей стране, что делает его абсолютно новым для вас. Приобретая этот автомобиль, вы можете быть уверены, что он находится в идеальном техническом и внешнем состоянии, без каких-либо следов использования.

Красота и элегантность Audi Q5 2020 года отражаются в его фирменном заводском окрасе. Никаких дополнительных покрасок или изменений, только оригинальная красота, созданная производителем самостоятельно. Вы будете наслаждаться превосходным обликом этого премиум-класса автомобиля вместе с его достойным качеством.

Автомобиль Audi Q5 2020 обладает рядом передовых технологий и функций, чтобы обеспечить вам комфортное и безопасное вождение. Проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, система доступа без ключа и запуск двигателя - все это лишь малая часть возможностей автомобиля. Датчики парковки, обогрев сидений, а также датчики дождя и света обеспечивают максимальную удобство и безопасность в любых погодных условиях.

И не забываем о стиле! Автомобиль Audi Q5 2020 года имеет панорамную крышу и роскошный кожаный салон, создавая неповторимую атмосферу роскоши и комфорта. Вы будете наслаждаться просторным и элегантным интерьером, который подчеркнет ваш неповторимый стиль и предоставит максимальное удовольствие от поездок.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам все необходимые детали об Audi Q5 2020 года, чтобы помочь вам сделать принятие решения.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого немецкого автомобиля премиум-класса. С Audi Q5 2020 года вы получаете непревзойденную комбинацию качества, стиля и инноваций. Вы заслуживаете только лучшее!

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