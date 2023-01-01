Audi Q5 e-tron
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Китая
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Цифровая приборная панель
- Проекция на лобовое стекло
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Дополнительный тепловой насос
- Память водительского и пассажирского сиденья
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Люк
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания в полосе
- Датчик света
- Система управления дальним светом
- Система распознавания дорожных знаков
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Слепые зоны
- Датчик дождя
- Светодиодная оптика
- Подогрев руля
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Передние и задние датчики парковки
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