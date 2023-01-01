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Audi Q5 e-tron
2022
7 150 000 ₽
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Audi Q5 e-tron 2022

7 150 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron
Audi Q5 e-tron

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q5 e-tron
  • Поколение Q5 e-tron
  • Модификация 50 Electro AT (225 кВт) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 145 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 010200
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q5 e-tron

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Китая
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Цифровая приборная панель
- Проекция на лобовое стекло
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Дополнительный тепловой насос
- Память водительского и пассажирского сиденья
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Люк
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания в полосе
- Датчик света
- Система управления дальним светом
- Система распознавания дорожных знаков
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Слепые зоны
- Датчик дождя
- Светодиодная оптика
- Подогрев руля
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Передние и задние датчики парковки

id010200

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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