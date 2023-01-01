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Audi Q7
2015
3 677 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi Q7 2015

3 677 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q7
  • Поколение II (4M)
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 184759 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 010498
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 200

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q7

Хотите почувствовать себя настоящим королем дорог? Тогда обратите внимание на нашу новую модель Audi Q7 2015 года выпуска! Эта машина сочетает в себе все, что может пожелать истинный ценитель автомобилей: мощный двигатель на 249 л.с., полный привод, кузов в заводском лакокрасочном покрытии и, конечно же, неповторимый стиль марки Audi.

Внедорожник Audi Q7 обладает не только великолепными характеристиками, но и привлекательным внешним видом. Его черный цвет кузова придаст вашей машине элегантный и сдержанный вид, а автоматическая коробка передач позволит вам наслаждаться плавными переключениями и максимальным комфортом во время езды.

Эта модель Audi Q7 оснащена дизельным двигателем, который позволит вам экономно использовать топливо и сэкономить на расходах. А благодаря полному приводу вы сможете чувствовать себя уверенно на любой дороге, даже если она оказалась неожиданно труднопроходимой.

Не упустите возможность стать обладателем легендарной машины Audi Q7 2015 года выпуска! Покупая автомобиль у нас, вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Звоните прямо сейчас, чтобы уточнить все детали и сделать заказ!

id010498

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