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Audi Q7
2007
1 215 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Audi Q7 2007

1 215 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q7
  • Поколение I (4L)
  • Модификация 3.6 AT (280 л.с.) 4WD
  • Комплектация Стандарт
  • Год 2007
  • Пробег 238955 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 095654
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 161

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q7

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить Вам автомобиль Audi Q7 2007 года выпуска. Этот автомобиль - это прекрасный выбор для тех, кто ищет надежный и комфортабельный автомобиль.

Внешний вид этого автомобиля привлекает внимание своей элегантностью и современным дизайном. Он оснащен множеством функций, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время езды.

Интерьер этого автомобиля создает уютную атмосферу и обладает всеми необходимыми функциями. Обогрев передних сидений, электропривод багажной двери, биксеноновая головная оптика, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет - все это обеспечивает комфортное и приятное вождение.

Кроме того, Audi Q7 2007 года выпуска обладает высоким уровнем безопасности. Он оснащен системами ABS, EBD, ESP, а также фронтальными и боковыми подушками безопасности.

Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. У него было только четыре владельца. Вы можете быть уверены в его надежности и качестве.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Audi Q7 2007 года выпуска станет отличным выбором для Вас!

id095654

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