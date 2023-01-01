Audi Q7

Автомобиль был выпущен в 2020 году и имеет пробег всего 53338 километров.

Эта модель оснащена мощным 3,0-литровым дизельным двигателем, развивающим 249 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают комфортное и плавное передвижение на любой дороге.

Автомобиль Audi Q7 45 TDI 3.0d AT имеет белый цвет кузова, который привлекает внимание и придает ему элегантности. Кузов автомобиля был полностью окрашен на заводе, что гарантирует его качество и долговечность.

Один владелец всегда бережно относился к этому автомобилю, что подтверждается дилерским обслуживанием. Он также решил защитить кузов автомобиля и обернуть его в матовую пленку, что делает его еще более эффектным и защищает от небольших повреждений.

Особое внимание уделено аудиосистеме, установленной в этой модели. Это премиальная аудиосистема, которая обеспечивает кристально чистый звук и максимальное наслаждение от прослушивания музыки или радио.

Если вы ищете надежный, мощный и стильный внедорожник, то Audi Q7 45 TDI 3.0d AT - отличный выбор для вас. Этот автомобиль сочетает в себе все необходимые характеристики, чтобы справиться с любым вызовом на дороге. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

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