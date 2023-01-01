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Audi Q7
2012
1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi Q7 2012

1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7
Audi Q7

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q7
  • Поколение I (4L) Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Комплектация Q7
  • Год 2012
  • Пробег 275559 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 004337
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 40

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q7

Мы предлагаем вам Audi Q7 I (4L) Рестайлинг 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 2012 года выпуска. Этот внедорожник в черном цвете сразу привлекает внимание своим элегантным и роскошным дизайном.

Автомобиль оснащен мощным дизельным двигателем объемом 2967 см3, что обеспечивает ему высокую производительность и экономичность. В сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом, Audi Q7 готов покорить любые дороги и условия.

Но это еще не все! Дополнительные опции, установленные на этом автомобиле, сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться музыкой и использовать навигацию без отвлечения от дороги. Электропривод передних сидений и руля, а также обогрев руля и зеркал создадут идеальные условия для вождения в любую погоду. А биксеноновая головная оптика и датчики дождя и света обеспечат вашу безопасность на дороге.

Приобретая этот Audi Q7, вы получаете полный электропакет, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки. А с электроприводом багажной двери, вы сможете легко и удобно загружать и выгружать вещи.

И это еще не все! Если вы сделаете заказ прямо сейчас и назовете кодовое слово ФРЕШ, мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Так вы сможете убедиться в его отличном состоянии и полной исправности.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Audi Q7. Звоните нам прямо сейчас и получите подробную консультацию от наших специалистов. Мы готовы помочь вам сделать правильный выбор и организовать тест-драйв.

Автомобиль Audi Q7 – ваш ключ к идеальному вождению и незабываемым приключениям!

id004337

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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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