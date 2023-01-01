Audi Q7

Мы предлагаем вам Audi Q7 I (4L) Рестайлинг 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 2012 года выпуска. Этот внедорожник в черном цвете сразу привлекает внимание своим элегантным и роскошным дизайном.

Автомобиль оснащен мощным дизельным двигателем объемом 2967 см3, что обеспечивает ему высокую производительность и экономичность. В сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом, Audi Q7 готов покорить любые дороги и условия.

Но это еще не все! Дополнительные опции, установленные на этом автомобиле, сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться музыкой и использовать навигацию без отвлечения от дороги. Электропривод передних сидений и руля, а также обогрев руля и зеркал создадут идеальные условия для вождения в любую погоду. А биксеноновая головная оптика и датчики дождя и света обеспечат вашу безопасность на дороге.

Приобретая этот Audi Q7, вы получаете полный электропакет, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки. А с электроприводом багажной двери, вы сможете легко и удобно загружать и выгружать вещи.

И это еще не все! Если вы сделаете заказ прямо сейчас и назовете кодовое слово ФРЕШ, мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Так вы сможете убедиться в его отличном состоянии и полной исправности.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Audi Q7. Звоните нам прямо сейчас и получите подробную консультацию от наших специалистов. Мы готовы помочь вам сделать правильный выбор и организовать тест-драйв.

Автомобиль Audi Q7 – ваш ключ к идеальному вождению и незабываемым приключениям!

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