Audi Q7
Преимущества:
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 22
-Иммобилайзер
-Обратная связь
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Омыватель фар
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (4)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Парктроник
-Система курсовой устойчивости
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера заднего вида
001460