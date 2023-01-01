Audi Q7
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Пакет S-Line
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Электропривод передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
032676