Audi Q7

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Пакет S-Line

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Электропривод передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Третий ряд сидений

- Электропривод и обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

032676