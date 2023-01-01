Audi Q7

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

Оригинал ПТС, 1 владелец

- Пакет S-Line

- Аудиосистема BOSE

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Электропривод передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

- Обогрев передних сидений

- Электропривод и обогрев зеркал

- Пневмоподвеска

016303