Audi Q7
Преимущества:
- Аудиосистема BOSE
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Электропривод передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Пневмоподвеска
- Доводчики дверей
- Климат 3-зонный и выше
- Камера 360°
- Вентиляция передних сидений
- Легкосплавные диски, 21
011614