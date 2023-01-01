Audi Q8

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Предлагаем Вашему вниманию автомобиль Audi Q8 привезенный из Кореи в 2022 году, с электронным ПТС и одним предыдущим владельцем. Речь о автомобиле в S-Line комплектации, который имеет ряд дополнительных особенностей, таких как проекционный дисплей, обогрев и вентиляция передних сидений, электропривод сидений с памятью, а также другие удобства. Этот автомобиль также обладает пневмо-подвеской, помощью при спуске, системой авто-парковки и удержанием в полосе. А еще, он оснащен мультимедиа и навигацией. Полностью пройденное техническое обслуживание и проверка — мы гарантируем безопасность и надежность нашего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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