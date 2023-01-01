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Audi Q8
2022
11 299 000 ₽
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Audi Q8 2022

11 299 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q8
  • Поколение Q8
  • Модификация 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация 55 TFSI quattro Advance
  • Год 2022
  • Пробег 9374 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 012957
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q8

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Предлагаем Вашему вниманию автомобиль Audi Q8 привезенный из Кореи в 2022 году, с электронным ПТС и одним предыдущим владельцем. Речь о автомобиле в S-Line комплектации, который имеет ряд дополнительных особенностей, таких как проекционный дисплей, обогрев и вентиляция передних сидений, электропривод сидений с памятью, а также другие удобства. Этот автомобиль также обладает пневмо-подвеской, помощью при спуске, системой авто-парковки и удержанием в полосе. А еще, он оснащен мультимедиа и навигацией. Полностью пройденное техническое обслуживание и проверка — мы гарантируем безопасность и надежность нашего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id012957

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