Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi Q8
2019
7 068 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Audi Q8 2019

7 068 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q8
  • Поколение Q8
  • Модификация 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 104642 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 000139
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 186

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Audi Q8

Вашему вниманию представляется автомобиль Audi Q8, модификация 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD, год выпуска 2019 с пробегом 104642 км.

Автомобиль в оранжевом цвете, обладает мощностью 249 л.с. и комплектуется матричными фарами, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений и функцией массажа. Привлекательность внешнего вида подчеркивает заводское лакокрасочное покрытие. Кроме того, автомобиль обтянут сатиновой пленкой, что улучшает его эксплуатационные качества и гарантирует сохранность цвета.

Одним из преимуществ автомобиля Audi Q8 один владелец.
Автомобиль подходит и для дальних поездок, и для повседневных дел.

Если вы хотите стать обладателем этого автомобиля, звоните нам уже сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы сделаем все, чтобы процесс покупки пройдет максимально гладко, а вы получите желаемый результат. Успейте купить этот автомобиль по самой выгодной цене!

id000139

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Audi

Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7

Audi Q7
2008

1 433 000 ₽

Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5 Audi RS 5

Audi RS 5
2021

9 390 390 ₽

Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7 Audi Q7

Audi Q7
2023

9 490 000 ₽

Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5

Audi Q5
2019

3 919 000 ₽

Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8

Audi Q8
2019

6 295 000 ₽

Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4

Audi A4
2018

2 265 000 ₽

Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5 Audi Q5

Audi Q5
2021

4 595 000 ₽

Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4 Audi A4

Audi A4
2019

2 990 001 ₽

Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6

Audi A6
2019

5 750 000 ₽

Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT Audi TT

Audi TT
2019

4 490 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа