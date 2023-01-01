Audi Q8

Вашему вниманию представляется автомобиль Audi Q8, модификация 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD, год выпуска 2019 с пробегом 104642 км.

Автомобиль в оранжевом цвете, обладает мощностью 249 л.с. и комплектуется матричными фарами, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений и функцией массажа. Привлекательность внешнего вида подчеркивает заводское лакокрасочное покрытие. Кроме того, автомобиль обтянут сатиновой пленкой, что улучшает его эксплуатационные качества и гарантирует сохранность цвета.

Одним из преимуществ автомобиля Audi Q8 один владелец.

Автомобиль подходит и для дальних поездок, и для повседневных дел.

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