Audi Q8

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль можно приобрести по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Добро пожаловать в мир Audi Q8, где комфорт и функциональность пересекаются с элегантным дизайном. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера компании в марте 2021 года и находится в идеальном состоянии, как новый.

Красивый цвет Orca Black подчеркивает изысканный стиль Audi Q8, а комплектация quattro Design делает его еще более привлекательным для тех, кто любит роскошь и комфорт в одном автомобиле.

В Audi Q8 установлены самые передовые технологии, такие как премиальная аудио система Bang & Olufsen, которая позволяет наслаждаться качественным звуком во время поездок. Не менее важными являются доводчики дверей и проекция, которые облегчают жизнь водителю и пассажирам.

Автомобиль оснащен панорамной крышей, которая создает чувство свободы и простора в салоне. Сидения с функцией вентиляции и массажа позволяют расслабиться и насладиться поездкой на полную мощность.

В Audi Q8 также установлены камеры 360, которые обеспечивают безопасность и повышенную видимость на дороге. Адаптивная пневмоподвеска позволяет настроить автомобиль под любой тип дорожного покрытия, делая поездку более комфортной и приятной.

Все зоны риска оклеены пленкой, а кузов покрыт керамикой, что защищает автомобиль от внешних повреждений и сохраняет его первозданный вид.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады ответить на все ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор при покупке автомобиля Audi Q8. Наша команда всегда готова помочь вам на каждом этапе покупки и обслуживания вашего автомобиля.

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