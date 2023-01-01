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Audi Q8
2021
11 300 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi Q8 2021

11 300 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q8
  • Поколение Q8
  • Модификация 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация 45 TDI quattro Design
  • Год 2021
  • Пробег 31539 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000951
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q8

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль можно приобрести по безналичному расчету с полным возвратом НДС.

Добро пожаловать в мир Audi Q8, где комфорт и функциональность пересекаются с элегантным дизайном. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера компании в марте 2021 года и находится в идеальном состоянии, как новый.

Красивый цвет Orca Black подчеркивает изысканный стиль Audi Q8, а комплектация quattro Design делает его еще более привлекательным для тех, кто любит роскошь и комфорт в одном автомобиле.

В Audi Q8 установлены самые передовые технологии, такие как премиальная аудио система Bang & Olufsen, которая позволяет наслаждаться качественным звуком во время поездок. Не менее важными являются доводчики дверей и проекция, которые облегчают жизнь водителю и пассажирам.

Автомобиль оснащен панорамной крышей, которая создает чувство свободы и простора в салоне. Сидения с функцией вентиляции и массажа позволяют расслабиться и насладиться поездкой на полную мощность.

В Audi Q8 также установлены камеры 360, которые обеспечивают безопасность и повышенную видимость на дороге. Адаптивная пневмоподвеска позволяет настроить автомобиль под любой тип дорожного покрытия, делая поездку более комфортной и приятной.

Все зоны риска оклеены пленкой, а кузов покрыт керамикой, что защищает автомобиль от внешних повреждений и сохраняет его первозданный вид.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады ответить на все ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор при покупке автомобиля Audi Q8. Наша команда всегда готова помочь вам на каждом этапе покупки и обслуживания вашего автомобиля.

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Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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