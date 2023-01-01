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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi Q8
2021
10 750 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi Q8 2021

10 750 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q8
  • Поколение Q8
  • Модификация 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Design 45 TDI
  • Год 2021
  • Пробег 20410 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000437
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q8

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие клиенты!

Представляем вашему вниманию потрясающий автомобиль - Audi Q8, 2021 года выпуска. Этот роскошный автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым дизельным двигателем TDI, который развивает 249 лошадиных сил и обеспечивает непревзойденную динамику. Система полного привода 4WD гарантирует отличное сцепление с дорогой и безопасность на любом покрытии.

Уникальная особенность этого автомобиля заключается в том, что он продается с возвратом полного НДС! Это значит, что вы сможете получить все преимущества и комфорт, которые предлагает Audi Q8, по наиболее выгодной цене.

Наш автомобиль был приобретен у официального дилера и находится под гарантией. У него есть полный набор сервисных документов, и он имеет всего одного владельца. Вся история эксплуатации этого автомобиля была связана с бережным и заботливым отношением к нему. Вы можете быть уверены в его надежности и безупречном состоянии.

Комплектация «Design 45 TDI» делает этот Audi Q8 по-настоящему уникальным. Внешне автомобиль привлекает взгляд с легкосплавными дисками Audi Sport диаметром 21 дюйм, а черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive добавляет ему шарма и элегантности.

Внутри вы найдете множество комфортных и функциональных особенностей. Парковочный ассистент plus с функцией автоматической парковки и камерой 360 градусов обеспечит вам безопасность и удобство при парковке. Комфортный ключ позволит вам входить в автомобиль и запускать двигатель без необходимости доставать ключ из кармана.

Электрическая регулировка передних сидений и светодиодные фары HD Matrix LED гарантируют ваше комфортное и безопасное путешествие. Звукоизолирующие боковые стекла и адаптивная пневматическая подвеска обеспечат плавную и тихую езду даже на неровных дорогах.

Это лишь малая часть особенностей этого автомобиля. Больше информации и подробности о комплектации вы сможете получить, связавшись с нами прямо сейчас по телефону. Назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы гарантируем, что ваше впечатление от владения этим автомобилем будет неподражаемым.

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