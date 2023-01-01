Audi Q8

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Дорогие клиенты!

Представляем вашему вниманию потрясающий автомобиль - Audi Q8, 2021 года выпуска. Этот роскошный автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым дизельным двигателем TDI, который развивает 249 лошадиных сил и обеспечивает непревзойденную динамику. Система полного привода 4WD гарантирует отличное сцепление с дорогой и безопасность на любом покрытии.

Уникальная особенность этого автомобиля заключается в том, что он продается с возвратом полного НДС! Это значит, что вы сможете получить все преимущества и комфорт, которые предлагает Audi Q8, по наиболее выгодной цене.

Наш автомобиль был приобретен у официального дилера и находится под гарантией. У него есть полный набор сервисных документов, и он имеет всего одного владельца. Вся история эксплуатации этого автомобиля была связана с бережным и заботливым отношением к нему. Вы можете быть уверены в его надежности и безупречном состоянии.

Комплектация «Design 45 TDI» делает этот Audi Q8 по-настоящему уникальным. Внешне автомобиль привлекает взгляд с легкосплавными дисками Audi Sport диаметром 21 дюйм, а черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive добавляет ему шарма и элегантности.

Внутри вы найдете множество комфортных и функциональных особенностей. Парковочный ассистент plus с функцией автоматической парковки и камерой 360 градусов обеспечит вам безопасность и удобство при парковке. Комфортный ключ позволит вам входить в автомобиль и запускать двигатель без необходимости доставать ключ из кармана.

Электрическая регулировка передних сидений и светодиодные фары HD Matrix LED гарантируют ваше комфортное и безопасное путешествие. Звукоизолирующие боковые стекла и адаптивная пневматическая подвеска обеспечат плавную и тихую езду даже на неровных дорогах.

Это лишь малая часть особенностей этого автомобиля. Больше информации и подробности о комплектации вы сможете получить, связавшись с нами прямо сейчас по телефону. Назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы гарантируем, что ваше впечатление от владения этим автомобилем будет неподражаемым.

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