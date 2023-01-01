Audi Q8
Преимущества:
- 1 собственник
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Парктроник
- Вентиляция сидений
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