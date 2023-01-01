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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi Q8
2018
5 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Audi Q8 2018

5 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8
Audi Q8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель Q8
  • Поколение Q8
  • Модификация 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 153748 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 019822
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 61

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi Q8

Преимущества:
- 1 собственник
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Парктроник
- Вентиляция сидений

id019822

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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