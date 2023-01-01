Audi RS 5
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Комплектация 2.9 TFSI quattro tiptronic
- Исполнение салона audi exclusive
- Премиальная аудиосистема Bang & Olufsen
- Камеры 360
- Цифровая приборная панель
- Навигация
- Контурная подсветка салона
- Декоративная отделка карбоном салона
- Электрорегулировка сидений
- Круиз-контроль
- Система автоматической парковки
- 3х зонный климат-контроль
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto
- Панорамная стеклянная крыша
- Массажные сидения
- Старт-стоп
- Подогрев задних сидений
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