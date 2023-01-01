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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Audi RS 5
2018
6 299 000 ₽
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Audi RS 5 2018

6 299 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5
Audi RS 5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель RS 5
  • Поколение II (F5)
  • Модификация 2.9 AT (450 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 57300 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Зеленый
  • VIN 903012
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2894 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 450 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi RS 5

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Комплектация 2.9 TFSI quattro tiptronic
- Исполнение салона audi exclusive
- Премиальная аудиосистема Bang & Olufsen
- Камеры 360
- Цифровая приборная панель
- Навигация
- Контурная подсветка салона
- Декоративная отделка карбоном салона
- Электрорегулировка сидений
- Круиз-контроль
- Система автоматической парковки
- 3х зонный климат-контроль
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto
- Панорамная стеклянная крыша
- Массажные сидения
- Старт-стоп
- Подогрев задних сидений

id903012

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
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