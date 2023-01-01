Audi S8
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Электронный ПТС, без регистрационных действий.
Действует заводская гарантия.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Система активного шумоподавления Active Noise Cancellation
- Активная подвеска с функцией прогнозирования Audi AI active suspension
- Динамическая управляемая задняя подвеска
- Фары HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями, выполненными в OLED технологии
- Корпуса внешних зеркал заднего вида, с покрытием aluminium
- Обивка сидений кожей Valcona
- Аудиосистема "Bang & Olufsen 3D Premium Sound System
- Камеры обзора 360°
- Автодоводчики дверей
- Звукоизолирующее остекление / Теплоизолирующeе остекление
- Легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн). Размер 9 J × 21, с шинами 265/35
- Расширенный пакет отделки интерьера кожей
- Пакет отделки салона материалом Аlcantara черного цвета
- Керамическая тормозная система
-Передние и задние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа
- Черный стайлинг-пакет внешней отделки, включая изъятие маркировки модели и мощности
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