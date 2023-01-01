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Audi S8
2021
20 000 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Audi S8 2021

20 000 000 ₽
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Доставка от 27 000 ₽
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Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель S8
  • Поколение IV (D5)
  • Модификация 4.0 AT (571 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 61 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 028433
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 571 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi S8

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Электронный ПТС, без регистрационных действий.
Действует заводская гарантия.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Система активного шумоподавления Active Noise Cancellation
- Активная подвеска с функцией прогнозирования Audi AI active suspension
- Динамическая управляемая задняя подвеска
- Фары HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями, выполненными в OLED технологии
- Корпуса внешних зеркал заднего вида, с покрытием aluminium
- Обивка сидений кожей Valcona
- Аудиосистема "Bang & Olufsen 3D Premium Sound System
- Камеры обзора 360°
- Автодоводчики дверей
- Звукоизолирующее остекление / Теплоизолирующeе остекление
- Легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн). Размер 9 J × 21, с шинами 265/35
- Расширенный пакет отделки интерьера кожей
- Пакет отделки салона материалом Аlcantara черного цвета
- Керамическая тормозная система
-Передние и задние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа
- Черный стайлинг-пакет внешней отделки, включая изъятие маркировки модели и мощности

id028433

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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