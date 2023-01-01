Audi S8

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Электронный ПТС, без регистрационных действий.

Действует заводская гарантия.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Система активного шумоподавления Active Noise Cancellation

- Активная подвеска с функцией прогнозирования Audi AI active suspension

- Динамическая управляемая задняя подвеска

- Фары HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями, выполненными в OLED технологии

- Корпуса внешних зеркал заднего вида, с покрытием aluminium

- Обивка сидений кожей Valcona

- Аудиосистема "Bang & Olufsen 3D Premium Sound System

- Камеры обзора 360°

- Автодоводчики дверей

- Звукоизолирующее остекление / Теплоизолирующeе остекление

- Легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн). Размер 9 J × 21, с шинами 265/35

- Расширенный пакет отделки интерьера кожей

- Пакет отделки салона материалом Аlcantara черного цвета

- Керамическая тормозная система

-Передние и задние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа

- Черный стайлинг-пакет внешней отделки, включая изъятие маркировки модели и мощности

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