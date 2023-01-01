Audi S8

Дорогие автомобилисты! Мы рады предложить Вам уникальную возможность стать владельцем роскошного Audi S8 2012 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет безукоризненную репутацию в мире автомобильной индустрии.

Audi S8 оснащен спортивной пневматической подвеской, более эффективными тормозами и мощным четырехлитровым би-турбо двигателем. Стандартный полный привод Quattro обеспечивает надежную устойчивость на любых типах дорог.

Опциональные полностью светодиодные фары Matrix LED являются частью новой системы адаптивного освещения, которая позволяет распознавать различные препятствия на ночной дороге и убирать «засветку» для встречных автомобилей. За рулем Audi S8 Вы всегда будете находиться в полной безопасности и комфорте.

Для российского рынка модель оснащается 4-литровым двигателем V8 TFSI с двумя турбонагнетателями. Этот мощный мотор позволяет автомобилю массой более 2 тонн разогнаться до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, благодаря мощности 520 л.с. и крутящему моменту 650 Нм, доступному в диапазоне от 1700 до 5500 оборотов в минуту, который передается к колесам через восьмискоростную автоматическую коробку передач.

Отделка салона Design Selection и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen - это высококачественные опции для Audi S8, которые придают ей шик и комфорт.

Design Selection - это набор эксклюзивных отделочных материалов, который может включать в себя кожу высшего качества, декоративные элементы из ценных пород дерева, а также различные фурнитуры и аксессуары. Эти материалы обеспечивают улучшенный уровень комфорта и создают эстетически привлекательный интерьер.

Bang & Olufsen - это премиальная аудиосистема, которая предлагает высококачественное звучание и удобство использования. Эта аудиосистема может включать в себя высокопроизводительные динамики, систему шумоподавления и технологию обработки звука, которые обеспечивают безукоризненное качество звучания. Кроме того, она может быть интегрирована с другими системами автомобиля, такими как навигационная система и контроль климата.

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