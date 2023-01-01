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Audi S8
2012
3 149 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Audi S8 2012

3 149 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8
Audi S8

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель S8
  • Поколение III (D4)
  • Модификация 4.0 AT (520 л.с.) 4WD
  • Комплектация S8
  • Год 2012
  • Пробег 122535 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 019856
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 520 л.с.
  • Воблер 189

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi S8

Дорогие автомобилисты! Мы рады предложить Вам уникальную возможность стать владельцем роскошного Audi S8 2012 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет безукоризненную репутацию в мире автомобильной индустрии.

Audi S8 оснащен спортивной пневматической подвеской, более эффективными тормозами и мощным четырехлитровым би-турбо двигателем. Стандартный полный привод Quattro обеспечивает надежную устойчивость на любых типах дорог.

Опциональные полностью светодиодные фары Matrix LED являются частью новой системы адаптивного освещения, которая позволяет распознавать различные препятствия на ночной дороге и убирать «засветку» для встречных автомобилей. За рулем Audi S8 Вы всегда будете находиться в полной безопасности и комфорте.

Для российского рынка модель оснащается 4-литровым двигателем V8 TFSI с двумя турбонагнетателями. Этот мощный мотор позволяет автомобилю массой более 2 тонн разогнаться до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, благодаря мощности 520 л.с. и крутящему моменту 650 Нм, доступному в диапазоне от 1700 до 5500 оборотов в минуту, который передается к колесам через восьмискоростную автоматическую коробку передач.

Отделка салона Design Selection и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen - это высококачественные опции для Audi S8, которые придают ей шик и комфорт.

Design Selection - это набор эксклюзивных отделочных материалов, который может включать в себя кожу высшего качества, декоративные элементы из ценных пород дерева, а также различные фурнитуры и аксессуары. Эти материалы обеспечивают улучшенный уровень комфорта и создают эстетически привлекательный интерьер.

Bang & Olufsen - это премиальная аудиосистема, которая предлагает высококачественное звучание и удобство использования. Эта аудиосистема может включать в себя высокопроизводительные динамики, систему шумоподавления и технологию обработки звука, которые обеспечивают безукоризненное качество звучания. Кроме того, она может быть интегрирована с другими системами автомобиля, такими как навигационная система и контроль климата.

Не упустите возможность купить этот потрясающий автомобиль уже сейчас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что Вы будете полностью удовлетворены своей покупкой и наслаждаться каждой поездкой в Вашем новом Audi S8.

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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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