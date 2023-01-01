Audi SQ5
Преимущества:
- Пакет S-Line
- Аудиосистема Bang & Olufsen
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Проекционная система показаний спидометра
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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