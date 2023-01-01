Audi SQ5

Преимущества:

- Пакет S-Line

- Аудиосистема Bang & Olufsen

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Проекционная система показаний спидометра

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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