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Audi SQ5
2021
6 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Audi SQ5 2021

6 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5
Audi SQ5

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель SQ5
  • Поколение II (FY) Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (354 л.с.) 4WD
  • Комплектация TFSI quattro tiptronic
  • Год 2021
  • Пробег 25095 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 062043
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 354 л.с.
  • Воблер 237

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi SQ5

Преимущества:
- Пакет S-Line
- Аудиосистема Bang & Olufsen
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Проекционная система показаний спидометра
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id062043

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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