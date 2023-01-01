Audi TT

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам автомобиль Audi TT 2017 года выпуска, который был ввезен из Швейцарии. Этот автомобиль прошел проверку и получил ЭПТС, что подтверждает его безупречное состояние и отсутствие пробега по РФ.

Audi TT 2017 года выпуска - это не только надежный и безопасный автомобиль, но и стильный спортивный купе. Он оснащен цифровой приборной панелью, которая обеспечивает удобство и комфорт во время езды. Кроме того, подтвержденный пробег 57848 км гарантирует долговечность и надежность автомобиля.

Кожаный салон Audi TT 2017 года выпуска - это не только высокое качество исполнения, но и комфорт и уют внутри автомобиля. Все элементы интерьера выполнены из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и комфорт.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подойдет именно вам. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

id020541