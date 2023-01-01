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Audi TT
2017
2 950 000 ₽
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Audi TT 2017

2 950 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT
Audi TT

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель TT
  • Поколение III (8S)
  • Модификация 1.8 AMT (180 л.с.)
  • Комплектация Sport
  • Год 2017
  • Пробег 57848 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • VIN 020541
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Audi TT

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам автомобиль Audi TT 2017 года выпуска, который был ввезен из Швейцарии. Этот автомобиль прошел проверку и получил ЭПТС, что подтверждает его безупречное состояние и отсутствие пробега по РФ.

Audi TT 2017 года выпуска - это не только надежный и безопасный автомобиль, но и стильный спортивный купе. Он оснащен цифровой приборной панелью, которая обеспечивает удобство и комфорт во время езды. Кроме того, подтвержденный пробег 57848 км гарантирует долговечность и надежность автомобиля.

Кожаный салон Audi TT 2017 года выпуска - это не только высокое качество исполнения, но и комфорт и уют внутри автомобиля. Все элементы интерьера выполнены из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и комфорт.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подойдет именно вам. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

id020541

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