Audi TTS
Преимущества: - Электронный ПТС - Заводское лакокрасочное покрытие - Кондиционер (климат 2-зонный) - Сигнализация - Бортовой компьютер - Датчик дождя - Датчик света - Круиз-контроль - Усилитель рулевого управления - Омыватель фар - Навигационная система - Обогрев зеркал - Обогрев сидений - Электроскладывание зеркал - Система доступа без ключа - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (передние) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник - Камера заднего вида
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