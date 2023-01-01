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Audi TTS
2019
4 830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Audi TTS 2019

4 830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS
Audi TTS

Характеристики

  • Марка Audi
  • Модель TTS
  • Поколение III (8S) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 43571 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 002311
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 5

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Audi TTS

Преимущества: - Электронный ПТС - Заводское лакокрасочное покрытие - Кондиционер (климат 2-зонный) - Сигнализация - Бортовой компьютер - Датчик дождя - Датчик света - Круиз-контроль - Усилитель рулевого управления - Омыватель фар - Навигационная система - Обогрев зеркал - Обогрев сидений - Электроскладывание зеркал - Система доступа без ключа - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (передние) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник - Камера заднего вида

id002311

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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