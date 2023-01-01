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Avatr 11
2023
7 220 000 ₽
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Avatr 11 2023

7 220 000 ₽
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Купить онлайн
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11
Avatr 11

Характеристики

  • Марка Avatr
  • Модель 11
  • Поколение 11
  • Модификация 116 kWh Electro AT (425 кВт) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 55 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 44
  • VIN 504607
  • Тип двигателя Электро
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 578 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Avatr 11

504607

Fresh Москва Теплый стан
Адрес: Калужское шоссе, 21-й километр, 3
Отдел продаж: +7 (495) 011-04-43
Время работы: 9:00 - 21:00
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