Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Bentley Continental Flying Spur
2009
2 199 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Bentley Continental Flying Spur 2009

2 199 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur

Характеристики

  • Марка Bentley
  • Модель Continental Flying Spur
  • Поколение Continental Flying Spur
  • Модификация 6.0 AT (560 л.с.) 4WD
  • Год 2009
  • Пробег 202598 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 062135
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 560 л.с.
  • Воблер 180

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Bentley Continental Flying Spur

Преимущества:

- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света и дождя
- Полный электропакет
- Электропривод рулевой колонки
- Управление аудиосистемой на руле
- Кнопка запуска двигателя
- Разделительный подлокотник -спереди
- Разделительный подлокотник -сзади
- Электропривод передних сидений
- Электропривод заднего сиденья
- Электроподогрев задних сидений
- Память расположения сиденья
- Сиденья с функцией массажа
- Бесключевой доступ
- Дополнительная звукоизоляция
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система контроля давления в -шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Раздельный климат-контроль 4 -зоны
- CD-плейер
- CD-чейнджер
- DVD-аудио
- Камера заднего обзора

id062135

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Bentley

Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur

Bentley Continental Flying Spur
2009

2 400 000 ₽

Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur

Bentley Continental Flying Spur
2009

2 199 000 ₽

Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur Bentley Continental Flying Spur

Bentley Continental Flying Spur
2009

4 200 000 ₽

Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga

Bentley Bentayga
2016

13 749 700 ₽

Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga

Bentley Bentayga
2019

15 879 700 ₽

Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga Bentley Bentayga

Bentley Bentayga
2019

17 690 000 ₽

Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur
2013

4 600 001 ₽

Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
2013

5 099 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа