Bentley Continental Flying Spur
Преимущества:
- Светодиодные ходовые огни
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света и дождя
- Полный электропакет
- Электропривод рулевой колонки
- Управление аудиосистемой на руле
- Кнопка запуска двигателя
- Разделительный подлокотник -спереди
- Разделительный подлокотник -сзади
- Электропривод передних сидений
- Электропривод заднего сиденья
- Электроподогрев задних сидений
- Память расположения сиденья
- Сиденья с функцией массажа
- Бесключевой доступ
- Дополнительная звукоизоляция
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система контроля давления в -шинах
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Раздельный климат-контроль 4 -зоны
- CD-плейер
- CD-чейнджер
- DVD-аудио
- Камера заднего обзора
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