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Bentley Continental GT
2013
5 339 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Bentley Continental GT 2013

5 339 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT

Характеристики

  • Марка Bentley
  • Модель Continental GT
  • Поколение II
  • Модификация 4.0 AT (507 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 81903 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • VIN 086549
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 507 л.с.
  • Воблер 27

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Bentley Continental GT

Мы рады предложить Вам элегантный и мощный Bentley Continental GT 2013 года выпуска. Этот автомобиль был тщательно протестирован нашими специалистами и прошел полную диагностику для Вашего спокойствия.

Этот превосходный британский автомобиль произведен в 2013 году и находится в идеальном состоянии. Сохраняя свой очаровательный внешний вид, этот Bentley Continental GT имеет внутренне совершенство, которое выдаёт это авто в отрыв от конкурентов.

Исключительный дизайн и уровень отделки говорят о драгоценности каждой детали этого автомобиля. Высококачественный кожаный салон обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров, а технические характеристики этого автомобиля делают его мощным и надежным.

Если Вас интересует покупка этого привлекательного автомобиля, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры с удовольствием помогут Вам с любыми вопросами, которые у Вас могут возникнуть. Сделайте Вашу мечту о владении Bentley Continental GT 2013 года реальностью.

id086549

Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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